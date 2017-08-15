Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Неизвестный автомобиль сбил подростка и скрылсяНеизвестный автомобиль сбил подростка и скрылся"Умный город". На проспектах Чуй и Манаса установят фото- и видеофиксацию"Умный город". На проспектах Чуй и Манаса установят фото- и видеофиксацию

Проект "Умный город" предполагается реализовать на проспектах Манас и Чуй, - мэр Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442831-ru.html

Похожие новости

Премьер посоветовал главе Госагентства охраны окружающей среды А.Рустамову дать предложения по снижению уровня парниковых газов в Бишкеке

"Умный город". На проспектах Чуй и Манаса установят фото- и видеофиксацию

В правительстве рассказали, с чего начнут проект "Таза Коом"

Курьер из Бишкека за 500 долларов перевозил в желудке в Томск героин

В ГУВД Бишкека рассказали, что будет с теми, кто будет митинговать в запрещенных местах

15 августа 2017, 12:26       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов 15 августа на заседании совета по реализации проекта "Таза коом" рассказал о пилотном проекте "Умный город".
По его словам, реализация пилотного проекта предполагается на проспекте Чуй - от улицы Турусбекова до улицы Суюмбаева, и на проспекте Манаса - от улицы Жибек Жолу до госрезиденции "Ала-Арча".
"Пилотный проект включает в себя такие компоненты, как установка аппаратуры по фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения, системы управления светофорными объектами, сбор информации о дорожном трафике, скорости автомашин, строительства центра обработки данных. Пилотный проект "Умного города" позволит увидеть реальную эффективность реализации проекта в целом", - сказал он.
А.Ибраимов добавил, что компания, успешно осуществившая пилотирование, получит возможность для полноценной реализации проекта в городах Бишкек и Ош.
Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков спросил, по какой финансовой модели и каким образом будет реализован проект "Умный город" при отсутствии средств в бюджете.
По словам А.Ибраимова, толчком в этом вопросе послужит постановление, которое недавно было подписано премьером.
"Любой инвестор готов вкладывать деньги, но возвратность будет от штрафов по реализации "Умного города". Подписано постановление, согласно которому 50% штрафов идет в местный бюджет, 40% в Минфин и 10% в МВД. На основе этих расщеплений мы проводим переговоры. Есть инвесторы, которые готовы вкладываться и в освещение, и в фото-, видеофиксацию, в светофорные объекты и другие коммуникации", - сказал он.
"С учетом того, что вы сказали, думаю, будет эффективным, если мы будем работать по модели, когда инвестор заходит, вкладывает инвестиции, управляет проектом. Когда окупает свои средства, то выходит и весь комплекс оставляет в собственность муниципалитета", - ответил С.Исаков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум