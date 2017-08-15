Проект "Умный город" предполагается реализовать на проспектах Манас и Чуй, - мэр Бишкека

15 августа 2017, 12:26 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов 15 августа на заседании совета по реализации проекта "Таза коом" рассказал о пилотном проекте "Умный город".

По его словам, реализация пилотного проекта предполагается на проспекте Чуй - от улицы Турусбекова до улицы Суюмбаева, и на проспекте Манаса - от улицы Жибек Жолу до госрезиденции "Ала-Арча".

"Пилотный проект включает в себя такие компоненты, как установка аппаратуры по фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения, системы управления светофорными объектами, сбор информации о дорожном трафике, скорости автомашин, строительства центра обработки данных. Пилотный проект "Умного города" позволит увидеть реальную эффективность реализации проекта в целом", - сказал он.

А.Ибраимов добавил, что компания, успешно осуществившая пилотирование, получит возможность для полноценной реализации проекта в городах Бишкек и Ош.

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков спросил, по какой финансовой модели и каким образом будет реализован проект "Умный город" при отсутствии средств в бюджете.

По словам А.Ибраимова, толчком в этом вопросе послужит постановление, которое недавно было подписано премьером.

"Любой инвестор готов вкладывать деньги, но возвратность будет от штрафов по реализации "Умного города". Подписано постановление, согласно которому 50% штрафов идет в местный бюджет, 40% в Минфин и 10% в МВД. На основе этих расщеплений мы проводим переговоры. Есть инвесторы, которые готовы вкладываться и в освещение, и в фото-, видеофиксацию, в светофорные объекты и другие коммуникации", - сказал он.

"С учетом того, что вы сказали, думаю, будет эффективным, если мы будем работать по модели, когда инвестор заходит, вкладывает инвестиции, управляет проектом. Когда окупает свои средства, то выходит и весь комплекс оставляет в собственность муниципалитета", - ответил С.Исаков.