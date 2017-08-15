Премьер посоветовал главе Госагентства охраны окружающей среды А.Рустамову дать предложения по снижению уровня парниковых газов в Бишкеке

15 августа 2017, 12:42 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посоветовал главе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову предоставить предложения по снижению уровня парниковых газов в Бишкеке.

На заседании совета по реализации проекта "Таза коом" мэр Бишкека Албек Ибраимов рассказал о пилотном проекте "Умный город". Выступая, А.Ибраимов сообщил, что согласно данным исследований, 70% глобальных выбросов парниковых газов приходится на города.

После его выступления Абдыкалык Рустамов поинтересовался, какие меры предлагаются для снижения уровня парниковых газов? "Вы в своем отчете отметили уровень парниковых газов. Но в проекте не написано, что вы предлагаете для снижения их уровня", - сказал он.

Мэр отметил, что вопрос можно решить путем эффективного управления ресурсами.

В свою очередь премьер С.Жээнбеков напомнил главе госагентства о том, что экологом является он, а не А.Ибраимов. "Вы не проверяйте знания А.Ибраимова. Вы же эколог. Предложите, как их снизить", - сказал премьер.

В ответ А.Рустамов сообщил, что в первую очередь необходимо урегулировать время остановки транспорта на светофорах.

"Запишите предложения и дайте", - сказал премьер.