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Адвокат назвала дело Текебаева политическим шоу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364836_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442828-ru.html

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Из зала суда по делу Текебаева удалили журналиста

15 августа 2017, 12:15       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе прений адвокат Текебаева Искен Афиджанов просил оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и освободить его из-под стражи в зале суда.
После в прениях выступила адвокат Чынара Джакупбекова. Она заявила, что не уважает необоснованные действия суда и прокуроров. По ее словам, данное уголовное дело - политическое шоу.
Она указала на то, что в деле есть грамматические ошибки.
Суд объявил перерыв, после которого прения сторон продолжатся.

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