"Умный город". На проспектах Чуй и Манаса установят фото- и видеофиксацию

15 августа 2017, 12:19 Комментарии

В рамках пилотного проекта "Умный город" будет установлена фото- и видеофиксация на проспектах Чуй и Манаса. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства заявил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Проект охватит две центральные улицы: проспект Чуй от улицы Турусбекова до Суюнбаева и проспект Манаса от Жибек Жолу до госрезиденции. На этих участках будут установлены аппаратные комплексы фото- и видеофиксации, системы управления светофорными объектами и сбора информации о дорожном трафике.

Градоначальник убежден, что успешная реализация пилотного проекта позволит получить реальную картину эффективности проекта "Умный город".

Источником финансирования являются инвестиции. Он отметил, что политика расщепления штрафов может заинтересовать инвесторов и гарантировать ему возврат вложений. Это означает, что штрафы, полученные от нарушений, которые были выявлены через "Умный город", будут разделены: часть направят в Минфин, часть - в местный бюджет и часть получит инвестор.