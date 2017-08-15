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"Умный город". На проспектах Чуй и Манаса установят фото- и видеофиксацию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364835_ym...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442826-ru.html

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15 августа 2017, 12:19       Комментарии

В рамках пилотного проекта "Умный город" будет установлена фото- и видеофиксация на проспектах Чуй и Манаса. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства заявил мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Проект охватит две центральные улицы: проспект Чуй от улицы Турусбекова до Суюнбаева и проспект Манаса от Жибек Жолу до госрезиденции. На этих участках будут установлены аппаратные комплексы фото- и видеофиксации, системы управления светофорными объектами и сбора информации о дорожном трафике.
Градоначальник убежден, что успешная реализация пилотного проекта позволит получить реальную картину эффективности проекта "Умный город".
Источником финансирования являются инвестиции. Он отметил, что политика расщепления штрафов может заинтересовать инвесторов и гарантировать ему возврат вложений. Это означает, что штрафы, полученные от нарушений, которые были выявлены через "Умный город", будут разделены: часть направят в Минфин, часть - в местный бюджет и часть получит инвестор.

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