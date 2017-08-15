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Неизвестный автомобиль сбил подростка и скрылся

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364837_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442825-ru.html

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В БЧК нашли тело 15-летнего подростка

Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

15 августа 2017, 12:27       Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Щербакова автомобиль сбил подростка и скрылся. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.
Инцидент произошёл сегодня примерно в 10.30. Неизвестный на неустановленной машине сбил мальчика примерно 12 лет, после чего скрылся. Ребёнок доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, серьёзных травм нет.
В настоящий момент сотрудники милиции ищут виновника ДТП.

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