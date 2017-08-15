Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

А.Атамбаев заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве"А.Атамбаев заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве"Полноценная программа правительства по цифровой трансформации должна быть готова к декабрю 2017 года — премьерПолноценная программа правительства по цифровой трансформации должна быть готова к декабрю 2017 года — премьер

Только в 12 больницах с начала года нашли нарушений на 44,5 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442823-ru.html

Похожие новости

Аудит выявил многомиллионные нарушения в системе здравоохранения

В 70 лет жизнь только начинается: центры для пожилых оказывают поддержку старикам в регионах

В индийской больнице погибли более 60 детей

Мирлан Мухтаров назначен замначальника ГУВД Бишкека

В Бишкеке стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм

15 августа 2017, 12:04       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Общая сумма финансовых нарушений за 7 месяцев 2017 года в Минздраве составила 44 миллиона 450 тысяч сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Минздрав представил перечень самых распространенных нарушений:
<ul> <li>закупка товаров (медицинского оборудования) с нарушением требований Закона КР "О государственных закупках" - 19 миллионов 776 тысяч сомов;</li> <li>закупка товаров и услуг без проведения тендера - 9 миллионов 217 тысяч;</li> <li>необоснованные начисление и выплата заработной платы - 10 миллионов 263 тысячи сомов, в том числе выплаты в Соцфонд -1 миллион 567 тысяч;</li> <li>другие нарушения - менее 1 миллиона сомов.</li> </ul> Как прокомментировала в соцсетях консультант Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасова, представлены данные только по 12 больницам. Данная информация прозвучала на планерке Минздрава, где аудиторы отчитались "о странных и страшных цифрах".
"Набралось за все про все на 44 миллиона сомов... До конца года прогнозируют, что будет на 50-60 миллионов. Это за год! Проверка 1/100 всех организаций", - возмущается Барыктабасова.
Она задалась вопросом, куда поступают деньги, и считает, что их через суд нужно возвращать в систему здравоохранения.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум