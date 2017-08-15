Только в 12 больницах с начала года нашли нарушений на 44,5 млн сомов

15 августа 2017, 12:04 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Общая сумма финансовых нарушений за 7 месяцев 2017 года в Минздраве составила 44 миллиона 450 тысяч сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав представил перечень самых распространенных нарушений:

<ul> <li>закупка товаров (медицинского оборудования) с нарушением требований Закона КР "О государственных закупках" - 19 миллионов 776 тысяч сомов;</li> <li>закупка товаров и услуг без проведения тендера - 9 миллионов 217 тысяч;</li> <li>необоснованные начисление и выплата заработной платы - 10 миллионов 263 тысячи сомов, в том числе выплаты в Соцфонд -1 миллион 567 тысяч;</li> <li>другие нарушения - менее 1 миллиона сомов.</li> </ul> Как прокомментировала в соцсетях консультант Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасова, представлены данные только по 12 больницам. Данная информация прозвучала на планерке Минздрава, где аудиторы отчитались "о странных и страшных цифрах".

"Набралось за все про все на 44 миллиона сомов... До конца года прогнозируют, что будет на 50-60 миллионов. Это за год! Проверка 1/100 всех организаций", - возмущается Барыктабасова.

Она задалась вопросом, куда поступают деньги, и считает, что их через суд нужно возвращать в систему здравоохранения.

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