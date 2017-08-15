Симпозиум "Листая произведения Айтматова" прошел на Иссык-Куле

15 августа 2017, 12:07 Комментарии

В комплексе "Рух Ордо" в Чолпон-Ате прошла масштабная культурная акция — симпозиум по скульптуре в камне, сообщают организаторы.

Общий бюджет мероприятия превысил 2 млн сомов, а призовой фонд составил 1 млн сомов.

"Десять скульпторов со всех регионов Кыргызстана, отобранные компетентным жюри по представленным проектам скульптур, на протяжении двух месяцев, увлеченно и плодотворно работая, создавали свои произведения. Используя все свои навыки, они передали свое видение работ великого писателя. В результате вниманию гостей были представлены удивительные образы, самобытные, но несущие нечто общее – такое характерное для Айтматова глубокое восприятие окружающего мира", – говорится в сообщении.

Данный симпозиум способствовал продвижению имиджа Иссык-Кульского региона и искусства в Кыргызстане в целом, а так же создав благоприятные условия для коммуникации между скульпторами и публикой, пропагандировал важность и ценность культуры в целях просвещения.

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