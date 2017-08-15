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Атамбаев заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве"Атамбаев заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве"Только в 12 больницах с начала года нашли нарушений на 44,5 млн сомовТолько в 12 больницах с начала года нашли нарушений на 44,5 млн сомов

Симпозиум "Листая произведения Айтматова" прошел на Иссык-Куле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/simpoz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442820-ru.html

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15 августа 2017, 12:07       Комментарии

В комплексе "Рух Ордо" в Чолпон-Ате прошла масштабная культурная акция — симпозиум по скульптуре в камне, сообщают организаторы.
Общий бюджет мероприятия превысил 2 млн сомов, а призовой фонд составил 1 млн сомов.
"Десять скульпторов со всех регионов Кыргызстана, отобранные компетентным жюри по представленным проектам скульптур, на протяжении двух месяцев, увлеченно и плодотворно работая, создавали свои произведения. Используя все свои навыки, они передали свое видение работ великого писателя. В результате вниманию гостей были представлены удивительные образы, самобытные, но несущие нечто общее – такое характерное для Айтматова глубокое восприятие окружающего мира", – говорится в сообщении.
Данный симпозиум способствовал продвижению имиджа Иссык-Кульского региона и искусства в Кыргызстане в целом, а так же создав благоприятные условия для коммуникации между скульпторами и публикой, пропагандировал важность и ценность культуры в целях просвещения.
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