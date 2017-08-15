Сооронбай Жээнбеков призвал страны ЕврАзЭС выработать приемлемые решения по транзиту товаров

15 августа 2017, 12:18 Комментарии

Кыргызстан призывает страны ЕврАзЭС приложить усилия по выработке взаимно приемлемого решения по ситуации, сложившейся с транзитом товаров по территории Евразийского союза. Об этом заявил премьер –министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС в Астане.

По словам главы правительства, государства ЕврАзЭС проводят комплексную работу по созданию и внедрению качественной системы прослеживаемости перемещения товаров на территории всего объединения. Это требует создания в странах Евразийского союза информационной системы, позволяющей обмениваться набором сведений для обеспечения прослеживаемости. Такая система позволит бороться с имеющимися барьерами и поможет развитию свободной торговли на евразийском пространстве.

"Кыргызская Республика приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита товаров в третьи страны и из них. В этой связи, призываем стороны приложить усилия по выработке взаимно приемлемого решения по ситуации, сложившейся с транзитом товаров по территории ЕврАзЭС, а также созданию системы прослеживаемости товаров", — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Также премьер –министр отметил важность развития цифровой повестки ЕврАзЭС с учетом глубоких преобразований и трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности государств –членов Союза.

"Здесь важным элементом является гармонизация национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должен стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕврАзЭС. Вместе с тем необходимо уделить пристальное внимание дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли и наращиванию совместного экспорта стран ЕврАзЭС в третьи страны. Речь идет как о сельскохозяйственной, так и о промышленной продукции", – заявил Жээнбеков.