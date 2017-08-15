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Полноценная программа правительства по цифровой трансформации должна быть готова к декабрю 2017 года — премьер

Источник:
http://kabar.kg/news/polnotcen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442818-ru.html

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15 августа 2017, 11:59       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Полноценная программа Правительства по цифровой трансформации должна быть готова к декабрю 2017 года. Об этом сегодня на первом заседании Совета по реализации проекта "Таза коом" сообщил председатель Совета, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, проект "Таза коом" позволит создавать новые модели бизнеса, торговли и производства, изменит формат образования, здравоохранения, государственного управления.
"В этой логике мы будем строить нашу экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуры, формировать открытую, свободную деловую среду и гибкий рынок труда, решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост", - сказал Жээнбеков.
Как он отметил, в настоящее время в рамках "Таза коом" определены первоочередные проекты, подкрепленные финансовыми средствами.
"На первое заседание Совета внесены насущные вопросы в сфере формирования новой цифровой платформы страны. Прежде всего - это одобрение проекта Концепции программы цифровой трансформации "Таза коом". Уже к декабрю мы должны получить полноценную программу Правительства по цифровой трансформации вместе с реалистичным планом действий по ее реализации", - заявил глава правительства.

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