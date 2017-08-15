15 тонн контрабандных фруктов и ягод из КР пытались ввезти в Россию

15 августа 2017, 11:35 Комментарии

Фрукты и овощи из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по области.

По информации ведомства, за минувшую неделю в Россию пытались контрабандой ввезти по 20 тонн арбузов и репчатого лука из Казахстана, 14 тонн узбекистанского и 8,5 тонны кыргызского винограда, а также 4 тонны персиков, 3,6 тонны слив и 3 тонны нектаринов кыргызского происхождения. Плодоовощная продукция предназначалась для последующей реализации в городах Сибири.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на ФКП "Карасук" инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области установили, что казахстанский лук и кыргызская продукция следовали в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. Кроме того, партию казахстанских арбузов сопровождал недействительный фитосанитарный сертификат, а на узбекистанский виноград отсутствовал фитосанитарный сертификат.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.