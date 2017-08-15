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Лучше связь, выше скорость мобильного интернета от оператора О!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364830_ly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442811-ru.html

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Оператор О! обеспечит выгодной связью с родными во время хаджа

15 августа 2017, 11:57       Комментарии

Кыргызстанцы следуют мировому тренду и всё активнее пользуются мобильным интернетом. Не последнюю роль в этом играет развитие современных стандартов связи в стране. Первым внедрив скоростную технологию 4G в Кыргызстане, мобильный оператор О! продолжает её активное развитие.
Новые запуски базовых станций стандарта 4G позволили увеличить покрытие и ёмкость сети в Баткенской области в городе Кызыл-Кия, в городах Бишкек и Ош, в Ошской области в селах Гульча, Кашгар-Кыштак, в Иссык-Кульской области в селе Бостери, в Таласской области в сёлах Джон-Арык, Кок-Ой и Орто-Арык, а также в Чуйской области в сёлах Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Монолдор, Сосновка, Кайырма и Чым-Коргон.
Наряду с непрерывным развитием 4G стандарта, в фокусе технических специалистов мобильного оператора О! находится и расширение покрытия сети 3G в сельской местности. Как результат, улучшено 3G покрытие сети О! в населённых пунктах страны, в частности:
<li>Чуйская область – в городе Токмак, в сёлах Искра, Восточное, Чалдовар, Кемин, Кашкелен, Джаны-Чек, Ден-Арык, Дружба, Дачное, Джер-Казар, Жаны-Алыш, Кегети, Кенеш, Киргшелк, Кош-Коргон, Манас, Милянфан, Октябрьское, Нурманбет, Петровка, Петропавловка, Садовое, Мичурино, Мыкан, Северное, Мирное, Зеленое, Сары-Джон, Ала-Тоо, Сосновка, Сретенка, Чым-Коргон, Шабдан, Кароол-Дебе, Калмак-Ашуу, Торт-Куль,Тар Суу, Шамшы, Кошор, а также в жилмассивах Ала-Тоо, Калыс Ордо и в посёлке городского типа Каинды;</li><li>Иссык-Кульская область – в городе Балыкчы и в селе Курменты;</li><li>Таласская область – в сёлах Кызыл-Адыр (Кировка), Ак-Добо, Арал, Кок-Токой, Копюро-Базар, Озгоруш, Сасык-Булак, Кара-Ой, Уч-Булак, Ынтымак, Туйто (Кара-Кашат);</li><li>Нарынская область – в городе Нарын и селе Кара-Тоо;</li><li>Джалал-Абадская область – в сёлах Торкент, Абдраимова (б. Советское), Кара-Тектир;</li><li>Ошская область – в селе Баш-Булак;</li><li>Баткенская область – в городе Кызыл-Кия, в сёлах Караван, Марказ (б.Кон).</li>
Работы по развитию и модернизации сети мобильного оператора О! продолжаются!

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