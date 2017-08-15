В правительстве рассказали, с чего начнут проект "Таза Коом"

15 августа 2017, 11:59 Комментарии

В перечне приоритетных направлений для реализаций в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом" определены 18 наиболее приоритетных направлений. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, перечень включает проекты, которые почти готовы к реализации.

Так, первоочередными задачами являются:

<li>модернизация системы "Кыргыз почтасы";</li><li>автоматизация системы учета человеческих ресурсов, будет создана интегрированная система по управлению ресурсами;</li><li>межведомственный электронный документооборот, автоматизация работы кадров;</li><li>автоматизированная система электронного реестра преступлений и происшествий;</li><li>электронная книга учета преступлений с последующей адаптацией;</li><li>электронный патент, создание системы по получению патента в электронном виде;</li><li>электронная регистрация юридических лиц;</li><li>"электронный нотариус", который включает в себя учет нотариальных действий и единый реестр нотариусов;</li><li>электронная очередь. Будет создана система по приему заявлений и постановки на учет в различные учреждения;</li><li>электронная очередь в общеобразовательные учреждения;</li><li>электронные платежи. Будет автоматизирован процесс оформления электронных платежей, который предусматривает различные формы платежей;</li><li>массовое сканирование архивных документов и хранение электронных платежей. Будет создан специальный центр сканирования; </li><li>модернизация системы госзакупок;</li><li>электронный учет пограничного контроля;</li><li>электронная торговая площадка, создание условия для электронного аукциона и дистанционных действий по купле-продаже;</li><li>обработка электронной базы данных;</li><li>создание национальной инфраструктуры;</li><li>фискализация налоговых процедур.</li>