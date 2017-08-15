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Пользователи соцсетей: Иссык-Куль − целлофановая жемчужина Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/polzov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442809-ru.html

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15 августа 2017, 11:45       Комментарии

"Появилась свалка около села Тамчи на берегу озера Иссык-Куль", − пишет пользователь социальной сети Facebook Мидин Сактанов.
По его словам, 1 июля этого года он сделал репортаж о свалке, расположенной в 2-х км от трассы поселка Тамчы Иссык-Кульской области.
"Фото и статью опубликовал в социальных сетях и СМИ. Достаточно визуального осмотра, чтобы понять − свалка незаконная. Земляная дорога ведущая к месту и все поле, на 180 градусов визуального осмотра покрыто облаками полиэтиленовых пакетов, срок естественного разложения которых 100-200 лет. Компанию им составляют "напарники" – пластиковые бутылки и емкости, строительный мусор, зола, шкуры, старые шины, чего только здесь не увидишь. Ветер горняк, который дует в сторону поселка и озера Иссык-Куль разнес мусор на километр минимум. Пакеты застревают в заборах крайних домов поселка", — пишет пользователь социальной сети.
Он отметил, что никаких ограждений, указателей, КПП и прочего необходимого контроля у свалки нет.
"Надо сказать, что реакция на статью у кыргызстанцев была бурная. Откликнулся и аким Иссык-Кульской области Иманалиев Данир, он выложил у себя на Фейсбуке видео с обещанием разобраться со свалкой на фоне даже нескольких людей, ковыряющих мусор зафиксировали. Я поверил, кыргызстанцы поверили. Всегда хочется верить властям и вообще, людям, ответил благодарностью. Сегодня, 31 июля 2017, как обещал посетил это место снова. Фото тоже с этого дня, специально проехался по округе и фиксировал на сколько разнесся мусор. Итак, объективные изменения, которые зафиксированы на фото и видео: большие кучи мусора были присобраны, возможно даже использовали технику, поставили рукописный указатель "свалка". На этом все…", — рассказывает Сактанов.

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