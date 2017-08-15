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Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Назарбаевым

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442808-ru.html

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15 августа 2017, 11:21       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /КАБАР/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, в рамках рабочей поездки в Казахстан, встретился с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась по завершению очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза с участием глав правительств государств-челнов ЕврАзЭС.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и итогам заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.
"Между Кыргызстаном и Казахстаном есть общая историческая близость и доверие. Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном и кыргызским народом", — отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Успехи братского казахского народа нас всегда радуют. Мы тесно работаем с Правительством Казахстана, в настоящее время решаются многие задачи, встречи в рамках заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза прошли успешно", — отметил премьер-министр С.Жээнбеков.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и итогам заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.

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