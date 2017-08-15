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Жээнбеков: Найти свое место в цифровом мире будущего - стратегическая задача Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442807-ru.html

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Правительство Кыргызстана совершенствует систему помощи малообеспеченным семьям

15 августа 2017, 11:29       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Найти свое место в цифровом мире будущего - стратегическая задача Кыргызстана. Об этом сегодня на первом заседании Совета по реализации Проекта "Таза коом" заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Премьер отметил, что Совет является высшим органом по координации перехода к электронному управлению в Кыргызстане, реализации программы цифровой трансформации государства. Руководство страны уделяет особое внимание внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в государственное управление, и реформы в этой области являются приоритетными.
"Сегодня мы уже сталкиваемся с большими изменениями, которые несут новые технологии. Найти свое место в цифровом мире будущего - стратегическая задача Кыргызстана. Выстраивание в глобальную цифровую экономику - это неизбежный и необходимый процесс, направленный на сохранение нашей идентичности. Поэтому мы запускаем новый общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, в котором цифровые технологии способствуют развитию", - сказал Жээнбеков.
Он отметил, что необходимо создать новую экономику страны, открытую мировым вызовам, добиться того, что любой, сделанный в Кыргызстане товар, был образцом качества.
Глава кабмина уверен, что "Таза коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе через автоматизацию административных процедур, предоставление цифровых госуслуг, минимизацию влияния человеческого фактора.

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