Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Для незрячих в Кыргызстане будет расширен доступ к произведениям литературыДля незрячих в Кыргызстане будет расширен доступ к произведениям литературыВ NASA рассказали об особенностях затмения 21 августаВ NASA рассказали об особенностях затмения 21 августа

В Кыргызстане подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442806-ru.html

Похожие новости

Танцоры из Кыргызстана отбираются на чемпионат мира по танго

Правительство Кыргызстана совершенствует систему помощи малообеспеченным семьям

Пьяный кыргызстанец забросал стеклом посетителей кафе в центре Москвы

Правительство Кыргызстана совершенствует систему помощи малообеспеченным семьям

Пользователи соцсетей: Иссык-Куль − целлофановая жемчужина Кыргызстана

15 августа 2017, 11:35       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП), сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
По ее информации, сегодня в большом зале Министерства экономики КР состоялась церемония подписания Соглашения по первому проекту государственно-частного партнерства в КР "Организация гемодиализных услуг в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад".
Соглашение было подписано между государственным партнером в лице Министерства здравоохранения КР и компанией победителем "Fresenius Medical Care" (Германия).
На церемонии подписания приняли участие министр экономики КР Арзыбек Кожошев, министр здравоохранения КР Талантбек Баатыралиев, старший менеджер по восточной Европе компании Фрезениус - Юрий Кремер, директор регионального бюро KfW по центральной Азии Томас Леманн, региональный менеджер IFC в Центральной Азии – Моаззам Мекан, а также директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков и др.
Как было отмечено в ходе подписания, качественные услуги гемодиализа будут получать 283 пациента в новых центрах гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. В настоящее время в 6 государственных центрах гемодиализа находятся в распоряжении 79 аппаратов, из них 26 не функционируют, в связи с чем, работа ведется в 3-4 смены.
По словам Кожошева, реализация данного проекта позволит решить вышеотмеченные проблемы, предоставляя качественные и в то же время доступные медицинские услуги гемодиализа. В рамках данного проекта появятся новые центры гемодиализа с достаточным количеством современного оборудования марки Fresenius-5008, 2017- года выпуска в количестве 88 единиц, новые центры с достаточной площадью и с наличием желтой комнаты для лиц с риском заражения. При предоставлении услуг гемодиализа пациентам будут предоставляться новые качественные медицинские препараты, вместо устарелых традиционных лекарств.
В продвижении первого проекта государственно-частного партнерства немаловажную роль сыграло Министерство экономики и Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.
С начала инициирования данного проекта Агентство оказывало содействие в инициировании, подготовке, предоставлении государственной поддержки, проведении тендера и заключения Соглашения о ГЧП.
По словам директора ГАПИЭ А.Орозбекова, на сегодняшний день создана достаточная юридическая, институциональная и финансовая платформа для реализации проектов государственно-частного партнерства. В 2012 году были приняты Закон "О государственно-частном партнерстве в КР" и другие нормативно-правовые акты в сфере ГЧП.
В целях придания нового толчка в вопросах продвижения механизмов ГЧП создано Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР.
Одним из стратегических направлений деятельности является обеспечение взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообществ и негосударственного сектора по реализации и сопровождению проектов в сфере государственно-частного партнерства в КР. Кроме того, в целях создания финансового инструмента для качественной подготовки проектов ГЧП создан "Фонд финансирования подготовки проектов".
Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, проблемы и вызовы, связанные с ней, в настоящее время проводится работа по расширению реестра проектов ГЧП в КР, концентрации деятельности по поиску и инициированию новых проектов, подходящих принципам такого партнерства. Реализация проектов на основе такого партнерства позволит линейным министерствам и другим государственным органам решить проблемные вопросы, улучшить качество предоставляемых услуг, повысить уровень жизни населения и развивать регионы.
В настоящее время, в Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов ГЧП в КР, совокупная стоимость которых составляет более 165 млн. долл. США. Из них 4 проекта в сфере здравоохранения, 5 проектов в сфере развития города, 4 в сфере спорта и туризма, 1 в сфере транспорта и 1 в сфере таможенной логистики. Из средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП выделено на консультационные услуги для подготовки технико-экономических обоснований (далее – ТЭО) по 8 проектам на общую сумму в размере 1 418 093 долл. США, с совокупной стоимостью проектов в размере более 79 млн. долл. США. По 3 проектам идет подготовка ТЭО, по 2 проектам идет подготовка тендерной документации для объявления тендера на отбор частного партнера, по 7 проектам проводится тендер на закупку консультационных услуг для подготовки ТЭО и по 2 проектам идет подготовка необходимых документов для получения финансирования - Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум