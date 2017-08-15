15 августа 2017, 11:35 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП), сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее информации, сегодня в большом зале Министерства экономики КР состоялась церемония подписания Соглашения по первому проекту государственно-частного партнерства в КР "Организация гемодиализных услуг в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад".

Соглашение было подписано между государственным партнером в лице Министерства здравоохранения КР и компанией победителем "Fresenius Medical Care" (Германия).

На церемонии подписания приняли участие министр экономики КР Арзыбек Кожошев, министр здравоохранения КР Талантбек Баатыралиев, старший менеджер по восточной Европе компании Фрезениус - Юрий Кремер, директор регионального бюро KfW по центральной Азии Томас Леманн, региональный менеджер IFC в Центральной Азии – Моаззам Мекан, а также директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков и др.

Как было отмечено в ходе подписания, качественные услуги гемодиализа будут получать 283 пациента в новых центрах гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. В настоящее время в 6 государственных центрах гемодиализа находятся в распоряжении 79 аппаратов, из них 26 не функционируют, в связи с чем, работа ведется в 3-4 смены.

По словам Кожошева, реализация данного проекта позволит решить вышеотмеченные проблемы, предоставляя качественные и в то же время доступные медицинские услуги гемодиализа. В рамках данного проекта появятся новые центры гемодиализа с достаточным количеством современного оборудования марки Fresenius-5008, 2017- года выпуска в количестве 88 единиц, новые центры с достаточной площадью и с наличием желтой комнаты для лиц с риском заражения. При предоставлении услуг гемодиализа пациентам будут предоставляться новые качественные медицинские препараты, вместо устарелых традиционных лекарств.

В продвижении первого проекта государственно-частного партнерства немаловажную роль сыграло Министерство экономики и Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.

С начала инициирования данного проекта Агентство оказывало содействие в инициировании, подготовке, предоставлении государственной поддержки, проведении тендера и заключения Соглашения о ГЧП.

По словам директора ГАПИЭ А.Орозбекова, на сегодняшний день создана достаточная юридическая, институциональная и финансовая платформа для реализации проектов государственно-частного партнерства. В 2012 году были приняты Закон "О государственно-частном партнерстве в КР" и другие нормативно-правовые акты в сфере ГЧП.

В целях придания нового толчка в вопросах продвижения механизмов ГЧП создано Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР.

Одним из стратегических направлений деятельности является обеспечение взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообществ и негосударственного сектора по реализации и сопровождению проектов в сфере государственно-частного партнерства в КР. Кроме того, в целях создания финансового инструмента для качественной подготовки проектов ГЧП создан "Фонд финансирования подготовки проектов".

Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, проблемы и вызовы, связанные с ней, в настоящее время проводится работа по расширению реестра проектов ГЧП в КР, концентрации деятельности по поиску и инициированию новых проектов, подходящих принципам такого партнерства. Реализация проектов на основе такого партнерства позволит линейным министерствам и другим государственным органам решить проблемные вопросы, улучшить качество предоставляемых услуг, повысить уровень жизни населения и развивать регионы.

В настоящее время, в Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов ГЧП в КР, совокупная стоимость которых составляет более 165 млн. долл. США. Из них 4 проекта в сфере здравоохранения, 5 проектов в сфере развития города, 4 в сфере спорта и туризма, 1 в сфере транспорта и 1 в сфере таможенной логистики. Из средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП выделено на консультационные услуги для подготовки технико-экономических обоснований (далее – ТЭО) по 8 проектам на общую сумму в размере 1 418 093 долл. США, с совокупной стоимостью проектов в размере более 79 млн. долл. США. По 3 проектам идет подготовка ТЭО, по 2 проектам идет подготовка тендерной документации для объявления тендера на отбор частного партнера, по 7 проектам проводится тендер на закупку консультационных услуг для подготовки ТЭО и по 2 проектам идет подготовка необходимых документов для получения финансирования - Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП.