Для незрячих в Кыргызстане будет расширен доступ к произведениям литературы

15 августа 2017, 11:39 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Кыргызстане вступил в силу Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Об этом в своей ленте в Twitter сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Согласно данному договору в Кыргызстане будет действовать исключение в отношении авторских прав для распространения произведений в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Договор предусматривает создание аудиоматериалов, а также печатной продукции в шрифте Брайля без официального разрешения авторов произведений. Он дает возможность ознакомлению незрячих как с произведениями мировой литературы и СМИ, так и к доступу к произведениям отечественных авторов, которые будут переводиться в аудио или иной формат, понятный лицам со слабым зрением.

Для справки: Марракешский договор был принят 27 июля 2013 года в Морокко в городе Марракеш. Его подписали 75 государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно договору положения в нем станут действительными после его ратификации 20 странами как норма международного права. Первой страной, ратифицировавшей данный договор, стала Индия в 2014 году. С 30 сентября 2016 года он начал действовать и в Канаде, которая стала 20-й страной. С сегодняшнего дня Марракешский договор начнет действовать и в Кыргызстане.