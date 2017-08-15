Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ, - президент Казахстана Н.Назарбаев

15 августа 2017, 11:34 Комментарии

"Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым накануне, 14 августа.

Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляет не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие. "Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал Нурсултан Назарбаев.