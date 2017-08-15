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В рамках "Таза коом" приоритетна реализация единой книги учета преступлений и автоматизации погранконтроля

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442803-ru.html

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15 августа 2017, 11:49       Комментарии

В список приоритетных задач для реализации в рамках программы "Таза коом" попали проекты по организации электронных очередей в школы и детсады и создание единой книги учета преступлений. Об этом стало известно 15 августа на заседании Совета по реализации проекта "Таза коом".
Как сообщил глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, всего в список попали 18 проектов, которые были разработаны с заинтересованными госорганами и экспертами.
"В список попали готовые к реализации проекты, которые скоро покажут результат и он будет ощутим в короткие сроки", - сказал он.
Среди приоритетных проектов были названы такие, как создание электронного реестра преступлений и происшествий с поэтапным добавлением событий и установкой соответствующих уровней допуска;
- электронная книга учета преступлений с адаптацией в единый реестр преступлений и проступков, обновления согласно новому Уголовному и Уголовно-процессуальному кодекса КР, которые вступят в силу с 1 января;
- электронные очереди в детские дошкольные образовательные учреждения, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения дошкольного образования, формирование электронного заявления для поставки на учет, с показанием льгот, предпочтений;
- электронные очереди в общеобразовательные организации;
- автоматизация прохождения пограничного контроля в аэропортах городов Бишкек и Ош с использованием электронных паспортов.

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