В рамках "Таза коом" приоритетна реализация единой книги учета преступлений и автоматизации погранконтроля

15 августа 2017, 11:49 Комментарии

В список приоритетных задач для реализации в рамках программы "Таза коом" попали проекты по организации электронных очередей в школы и детсады и создание единой книги учета преступлений. Об этом стало известно 15 августа на заседании Совета по реализации проекта "Таза коом".

Как сообщил глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, всего в список попали 18 проектов, которые были разработаны с заинтересованными госорганами и экспертами.

"В список попали готовые к реализации проекты, которые скоро покажут результат и он будет ощутим в короткие сроки", - сказал он.

Среди приоритетных проектов были названы такие, как создание электронного реестра преступлений и происшествий с поэтапным добавлением событий и установкой соответствующих уровней допуска;

- электронная книга учета преступлений с адаптацией в единый реестр преступлений и проступков, обновления согласно новому Уголовному и Уголовно-процессуальному кодекса КР, которые вступят в силу с 1 января;

- электронные очереди в детские дошкольные образовательные учреждения, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения дошкольного образования, формирование электронного заявления для поставки на учет, с показанием льгот, предпочтений;

- электронные очереди в общеобразовательные организации;

- автоматизация прохождения пограничного контроля в аэропортах городов Бишкек и Ош с использованием электронных паспортов.