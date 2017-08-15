Микроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"

15 августа 2017, 11:03 Комментарии

Вчера, 14 августа, примерно в 10 утра на улице Льва Толстого сбили нетрезвого мужчину. Об этом сообщает Управление патрульной милиции.

Сообщается, что мужчина находился там в поисках работы. Он стал переходить дорогу и оказался под колесами микроавтобуса.

Водитель сообщил, что скорость движения автомобиля была небольшой, а мужчина выбежал на проезжую часть. В момент оформления факта ДТП от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя, позже экспертиза подтвердила опьянение.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.