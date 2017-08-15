Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанца с героином в желудке посадили на 11 лет в РоссииКыргызстанца с героином в желудке посадили на 11 лет в РоссииКурьер из Бишкека за 500 долларов перевозил в желудке в Томск героинКурьер из Бишкека за 500 долларов перевозил в желудке в Томск героин

Микроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364823_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442802-ru.html

Похожие новости

Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Иссык-Куле, погибла девушка

Микроавтобус Бишкек - Москва попал в ДТП. 19 человек пострадали

В Балыкчы двое мужчин в нетрезвом состоянии провалились в люк

Около 30% взрослых, утонувших с начала 2017 года, были в нетрезвом состоянии — МЧС

Декларация — 2016: Спикер ЖК Ч.Турсунбеков имеет 6 квартир, 4 гаража и микроавтобус

15 августа 2017, 11:03       Комментарии

Вчера, 14 августа, примерно в 10 утра на улице Льва Толстого сбили нетрезвого мужчину. Об этом сообщает Управление патрульной милиции.
Сообщается, что мужчина находился там в поисках работы. Он стал переходить дорогу и оказался под колесами микроавтобуса.
Водитель сообщил, что скорость движения автомобиля была небольшой, а мужчина выбежал на проезжую часть. В момент оформления факта ДТП от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя, позже экспертиза подтвердила опьянение.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум