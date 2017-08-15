Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пьяный кыргызстанец угрожал куском стекла посетителям кафе в Москве, мотивы неизвестныПьяный кыргызстанец угрожал куском стекла посетителям кафе в Москве, мотивы неизвестныМикроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"Микроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"

Кыргызстанца с героином в желудке посадили на 11 лет в России

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364818_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442801-ru.html

Похожие новости

Россельхознадзор забраковал 70 тонн фруктов и овощей из Кыргызстана и Казахстана

Пьяный кыргызстанец угрожал куском стекла посетителям кафе в Москве, мотивы неизвестны

Курьер из Бишкека за 500 долларов перевозил в желудке в Томск героин

Уроженец Кыргызстана забросал стеклом посетителей кафе в центре Москвы

10.59: грустная история кыргызстанца, выбравшего жизнь по совести

15 августа 2017, 11:06       Комментарии

По делу курьера из Кыргызстана, который в своем желудке перевозил героин, Кировский районный суд в России вынес обвинительный приговор.
Как сообщают российские СМИ, кыргызстанец лишен свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Отметим, в мае этого года в Томске на больничной койке задержан наркокурьер из Кыргызстана. За медицинской помощью 28-летний мужчина обратился с болями в желудке, в котором он перевозил героин.
Судом установлено, что таким образом житель Бишкека планировал решить свои финансовые проблемы. За доставленную на территорию города партию наркотика весом не менее 5,23 грамма, расфасованного в восемь пакетиков, мужчина планировал получить материальное вознаграждение в размере $500.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум