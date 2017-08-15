Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Россельхознадзор забраковал 70 тонн фруктов и овощей из Кыргызстана и КазахстанаРоссельхознадзор забраковал 70 тонн фруктов и овощей из Кыргызстана и КазахстанаНа Иссык-Куле местный житель выращивал в огороде опийный мак. Изъято 42 кустаНа Иссык-Куле местный житель выращивал в огороде опийный мак. Изъято 42 куста

Жээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364824_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442799-ru.html

Похожие новости

Сотруднице "Тазалыка" дарят цветы за отличную работу и зовут замуж

Спасибо за чистый Бишкек! Горожанин лично поблагодарил работницу "Тазалыка"

Готовь сани летом. МП "Тазалык" заполняет свои закорма песком и солью

"Тазалык" готовится к борьбе с гололедом зимой

Зима не за горами — "Тазалык" уже готовится к холодам и снегу

15 августа 2017, 11:15       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в правительстве прошло первое заседание по реализации проекта "Таза Коом".
Открывая заседание, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что руководство страны уделяет особое внимание внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в государственное управление и реформы в этой области являются приоритетными.
Он подчеркнул, что "Таза Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе через автоматизацию административных процедур, предоставления цифровых государственных услуг, минимизации влияния человеческого фактора.
Премьер-министр напомнил, что уже определены приоритетные направления в проекте и вступили в силу законы об электронной подписи, электронном управлении, а также решены вопросы финансирования проектов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум