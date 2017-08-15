Жээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганах

15 августа 2017, 11:15 Комментарии

Сегодня, 15 августа, в правительстве прошло первое заседание по реализации проекта "Таза Коом".

Открывая заседание, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что руководство страны уделяет особое внимание внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в государственное управление и реформы в этой области являются приоритетными.

Он подчеркнул, что "Таза Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе через автоматизацию административных процедур, предоставления цифровых государственных услуг, минимизации влияния человеческого фактора.

Премьер-министр напомнил, что уже определены приоритетные направления в проекте и вступили в силу законы об электронной подписи, электронном управлении, а также решены вопросы финансирования проектов.