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РКФР снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442798-ru.html

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15 августа 2017, 11:10       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Со вторника Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) снизил процентную ставку по сомовым кредитам для проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) до 10 процентов, сообщает пресс-служба фонда.
Решение было принято на последнем заседании правления фонда. Ставка снижена для дальнейшего стимулирования развития МСБ в Кыргызстане.
"Ранее ставка сомовых кредитов составляла 12 процентов годовых. Ставка кредитования в долларах США через банки-партнеры осталась прежней - 5 процентов годовых", - говорится в сообщении.
Сомовые кредиты до 1 миллиона долларов можно получить через 13 банков-партнеров РКФР. За 23 месяца работы фонд профинансировал 758 проектов на 246 миллионов долларов, из них 727 - проекты МСБ.
Как получить кредит в Российско-кыргызском фонде развития, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>
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