РКФР снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

15 августа 2017, 11:10 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Со вторника Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) снизил процентную ставку по сомовым кредитам для проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) до 10 процентов, сообщает пресс-служба фонда.

Решение было принято на последнем заседании правления фонда. Ставка снижена для дальнейшего стимулирования развития МСБ в Кыргызстане.

"Ранее ставка сомовых кредитов составляла 12 процентов годовых. Ставка кредитования в долларах США через банки-партнеры осталась прежней - 5 процентов годовых", - говорится в сообщении.

Сомовые кредиты до 1 миллиона долларов можно получить через 13 банков-партнеров РКФР. За 23 месяца работы фонд профинансировал 758 проектов на 246 миллионов долларов, из них 727 - проекты МСБ.

Как получить кредит в Российско-кыргызском фонде развития, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });