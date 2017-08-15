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Уроженец Кыргызстана забросал стеклом посетителей кафе в центре Москвы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/urozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442797-ru.html

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15 августа 2017, 11:00       Комментарии

Приезжий из Кыргызстана забросал посетителей и работников кафе в центре столицы осколками стекла, а затем начал угрожать им ножом, пишут российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию на неадекватного гостя пожаловался администратор кафе, расположенного на Пятницкой улице.
"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там 23-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и угрожал окружающим. Мужчина не удержался на ногах и, упав, рассек себе кожу головы", – говорится в сообщении.
Его доставили в одну из столичных больниц. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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