Уроженец Кыргызстана забросал стеклом посетителей кафе в центре Москвы

15 августа 2017, 11:00 Комментарии

Приезжий из Кыргызстана забросал посетителей и работников кафе в центре столицы осколками стекла, а затем начал угрожать им ножом, пишут российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию на неадекватного гостя пожаловался администратор кафе, расположенного на Пятницкой улице.

"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там 23-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и угрожал окружающим. Мужчина не удержался на ногах и, упав, рассек себе кожу головы", – говорится в сообщении.

Его доставили в одну из столичных больниц. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.