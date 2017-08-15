Житель Джети-Огуза вырастил на приусадебном участке 42 куста опийного мака

15 августа 2017, 11:12 Комментарии

В Иссык-Кульской области сотрудники МВД обнаружили насаждения опийного мака. 49-летний житель Джети-Огузского района выращивал его у себя на приусадебном участке. При обыске мужчина утверждал, что выращивал мак для собственных нужд.

По данным милиции, всего сотрудники милиции насчитали 42 куста.

"Растения изъяты и направлены на экспертизу. Общий вес составил около 3 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.