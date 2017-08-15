Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Во время попойки мужчина задушил женуВо время попойки мужчина задушил женуРКФР снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнесаРКФР снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Житель Джети-Огуза вырастил на приусадебном участке 42 куста опийного мака

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442796-ru.html

Похожие новости

На Иссык-Куле местный житель выращивал в огороде опийный мак. Изъято 42 куста

Судебный департамент предлагает платить переводчикам 6-10% от прожиточного минимума за участие в процессе

Жээнбеков принимает участие на заседании межправсовета ЕАЭС в Астане в расширенном формате

Претендент на пост президента заложил дом, чтобы участвовать в президентских выборах

В Оше встретили участников факельной эстафеты "Бег Мира" из России, Казахстана и Беларуси

15 августа 2017, 11:12       Комментарии

В Иссык-Кульской области сотрудники МВД обнаружили насаждения опийного мака. 49-летний житель Джети-Огузского района выращивал его у себя на приусадебном участке. При обыске мужчина утверждал, что выращивал мак для собственных нужд.
По данным милиции, всего сотрудники милиции насчитали 42 куста.
"Растения изъяты и направлены на экспертизу. Общий вес составил около 3 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.  Задержанный водворен в ИВС. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум