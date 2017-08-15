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Новости Кыргызстана

Жээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганахЖээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганах

Россельхознадзор забраковал 70 тонн фруктов и овощей из Кыргызстана и Казахстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rossel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442795-ru.html

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15 августа 2017, 11:23       Комментарии

20 тонн арбузов и 20 тонн репчатого лука происхождением из Казахстана, 14 тонн узбекского и 8,5 тонн кыргызского винограда, а также 4 тонны персиков, 3,6 тонны слив и 3 тонны нектаринов кыргызскогоо происхождения пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области автотранспортом за минувшую неделю августа текущего года. Плодовоовощная продукция предназначалась для последующей реализации в городах Сибири, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что продукция следовала без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. Кроме того, партию казахских арбузов сопровождал недействительный фитосанитарный сертификат, а на узбекистанский виноград отсутствовал фитосанитарный сертификат.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.

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