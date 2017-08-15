Россельхознадзор забраковал 70 тонн фруктов и овощей из Кыргызстана и Казахстана

15 августа 2017, 11:23 Комментарии

20 тонн арбузов и 20 тонн репчатого лука происхождением из Казахстана, 14 тонн узбекского и 8,5 тонн кыргызского винограда, а также 4 тонны персиков, 3,6 тонны слив и 3 тонны нектаринов кыргызскогоо происхождения пытались незаконно ввезти на территорию Новосибирской области автотранспортом за минувшую неделю августа текущего года. Плодовоовощная продукция предназначалась для последующей реализации в городах Сибири, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что продукция следовала без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. Кроме того, партию казахских арбузов сопровождал недействительный фитосанитарный сертификат, а на узбекистанский виноград отсутствовал фитосанитарный сертификат.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.