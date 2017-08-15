Курьер из Бишкека за 500 долларов перевозил в желудке в Томск героин

15 августа 2017, 11:01 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В российском городе Томске на больничной койке задержан наркокурьер из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. 28-летний кыргызстанец обратился за медицинской помощью в связи с болями в желудке, в котором он перевозил героин из Бишкека в Томск. За доставленные наркотики весом 5,23 грамма, расфасованного в восемь пакетиков, кыргызстанец планировал получить 500 долларов.

"Реализовать героин не удалось, так как по прибытии в город курьер был вынужден обратиться с острой болью в эпигастральной области в медицинское учреждение, где и был задержан правоохранительными органами", - сообщили в прокуратуре.

В суде он вину не признал, указав, что приобрел указанное наркотическое средство для личного потребления.

Кировский районный суд Томска назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.