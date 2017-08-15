Назарбаев: Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

15 августа 2017, 11:01 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. "Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - заявил накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

В ходе встречи Жээнбеков поблагодарил главу Казахстана за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки "ЭКСПО-2017".

"Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республики. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне Правительства страны", - сказал Жээнбеков.

Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляют не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.

"Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал Назарбаев.