Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Микроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"Микроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"Уроженец Кыргызстана забросал стеклом посетителей кафе в центре МосквыУроженец Кыргызстана забросал стеклом посетителей кафе в центре Москвы

Назарбаев: Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazarbaev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442792-ru.html

Похожие новости

Атамбаев и Путин обсудили кыргызско-российское сотрудничество

Как управлять многоквартирным домом. Мэрия Бишкека разработала пособие

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

15 августа 2017, 11:01       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. "Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - заявил накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщается на официальном сайте президента Казахстана.
В ходе встречи Жээнбеков поблагодарил главу Казахстана за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки "ЭКСПО-2017".
"Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республики. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне Правительства страны", - сказал Жээнбеков.
Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляют не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.
"Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал Назарбаев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум