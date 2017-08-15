Пьяный кыргызстанец угрожал куском стекла посетителям кафе в Москве, мотивы неизвестны

15 августа 2017, 11:08 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В кафе в центре Москвы приезжий из Кыргызстана угрожал работникам и посетителям осколком стекла и ножом. Об этом агентству новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился администратор кафе, который сообщил, что гость заведения кидается в посетителей стеклом.

"Прибывшие сотрудники полиции обнаружили 23-летнего приезжего из Кыргызстана, который, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, угрожал сотрудникам кафе куском стекла и ножом. Мужчину доставили в больницу, поскольку он не удержался на ногах и, упав, рассек себе кожу головы", - сказал источник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.