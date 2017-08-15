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На Иссык-Куле местный житель выращивал в огороде опийный мак. Изъято 42 куста

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442790-ru.html

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15 августа 2017, 11:14       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В селе Барскоон Иссык-Кульской области сотрудниками МВД обнаружили насаждения опийного мака. 49-летний житель Жети-Огузского района выращивал его у себя на приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
При обыске мужчина утверждал, что выращивал мак для собственных нужд.
Всего сотрудники милиции насчитали 42 куста. Все растения были изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 250 УК КР "Посев и выращивание наркосодержащих культур".
Опийный мак культивируют во многих странах на протяжении тысячелетий. Из незрелых коробочек этого растения получают опиум — загустевший млечный сок.
Сгущённый млечный сок (опий) можно получить только вручную, путем надрезания еще недозрелых коробочек, на корню, где содержатся смолистые, слизистые вещества и алкалоиды: морфин, апоморфин, кодеин, папаверин, тебаин, лауданин, наркотин, реадин и другие.
Сырой опий употребляется для курения, жевания, как наркотическое и опьяняющее средство. Именно поэтому он внесен в список №1 наркотических средств, оборот которых запрещен во многих странах.

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