На Иссык-Куле местный житель выращивал в огороде опийный мак. Изъято 42 куста

15 августа 2017, 11:14 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В селе Барскоон Иссык-Кульской области сотрудниками МВД обнаружили насаждения опийного мака. 49-летний житель Жети-Огузского района выращивал его у себя на приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

При обыске мужчина утверждал, что выращивал мак для собственных нужд.

Всего сотрудники милиции насчитали 42 куста. Все растения были изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 250 УК КР "Посев и выращивание наркосодержащих культур".

Опийный мак культивируют во многих странах на протяжении тысячелетий. Из незрелых коробочек этого растения получают опиум — загустевший млечный сок.

Сгущённый млечный сок (опий) можно получить только вручную, путем надрезания еще недозрелых коробочек, на корню, где содержатся смолистые, слизистые вещества и алкалоиды: морфин, апоморфин, кодеин, папаверин, тебаин, лауданин, наркотин, реадин и другие.

Сырой опий употребляется для курения, жевания, как наркотическое и опьяняющее средство. Именно поэтому он внесен в список №1 наркотических средств, оборот которых запрещен во многих странах.