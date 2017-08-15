В ГУВД Бишкека рассказали, что будет с теми, кто будет митинговать в запрещенных местах

15 августа 2017, 10:58 Комментарии

В случае проведения митинга на площади Ала-Тоо, у зданий Жогорку Кенеша, Дома правительства, Центральной избирательной комиссии, Первомайского районного суда милиция первым делом проведет разъяснительную работу. Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Ранее суд запретил проведение митингов и акций в этих местах с 27 июля по 20 октября 2017 года. Запрет не распространяется на проведение официальных культурно-массовых мероприятий.

В ГУВД Бишкека отметили, что в случае если граждане все-таки начнут нарушать общественный порядок, не будут подчиняться законным требованиям сотрудников, милиционеры примут определенные меры. О каких конкретных мерах идет речь, в пресс-службе не уточнили.

9 августа милиция задержала активиста Ондуруша Токтонасырова за проведение митинга возле здания ЦИК. Позже в тот же день Первомайский районный суд отпустил активиста и сделал устное замечание.