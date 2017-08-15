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В ГУВД Бишкека рассказали, что будет с теми, кто будет митинговать в запрещенных местах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442789-ru.html

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15 августа 2017, 10:58       Комментарии

В случае проведения митинга на площади Ала-Тоо, у зданий Жогорку Кенеша, Дома правительства, Центральной избирательной комиссии, Первомайского районного суда милиция первым делом проведет разъяснительную работу. Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Ранее суд запретил проведение митингов и акций в этих местах с 27 июля по 20 октября 2017 года. Запрет не распространяется на проведение официальных культурно-массовых мероприятий.
В ГУВД Бишкека отметили, что в случае если граждане все-таки начнут нарушать общественный порядок, не будут подчиняться законным требованиям сотрудников, милиционеры примут определенные меры. О каких конкретных мерах идет речь, в пресс-службе не уточнили.
9 августа милиция задержала активиста Ондуруша Токтонасырова за проведение митинга возле здания ЦИК. Позже в тот же день Первомайский районный суд отпустил активиста и сделал устное замечание.

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