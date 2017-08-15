Дело Текебаева: Как договорить до мошенничества

15 августа 2017, 10:39 Комментарии

Омурбек Текебаев продолжает говорить в суде, участники процесса, возможно, уже теряют терпение, но вынуждены терпеть такую пытку словом. Вся речь Текебаева выстроена на опровержении фактов обвинения, свидетельских показаний выступлениями свидетелей защиты, сплошь состоящих из людей, которые так или иначе кровно заинтересованы в оправдании лидера "Ата Мекен".

Бывшие члены временного правительства рассматривают этот процесс как последний рубеж обороны, так как вердикт, вынесенный по делу Текебаева, может стать началом новых расследований уже других дел вокруг "Мегакома". Страх возбуждения дел по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении заставляет некоторых высокопоставленных лиц максимально напрягаться, использовать все самые изощренные методы манипуляции общественным мнением.

В ход идет все, начиная от дискредитации судьи, прокуроров, порой откровенных запугиваний до спекуляций на тему якобы политических гонений. Но что странно, приговор еще не вынесен, но свидетели защиты Текебаева уже надежно упрятали Омурбека Чиркешовича за решетку. Как иначе оценить заявления некоторых лиц из числа сторонников Текебаева, которые требуют осудить Маевского и Модина за дачу взятки. Если эти люди взяткодатели, то должен быть взяткополучатель. Но раз дело касается Текебаева, которого обвиняют в коррупции, то он и есть взяткополучатель.

Но есть и другой поворот в этом деле. Текебаев, отрицавший в начале свое знакомство с Маевским, теперь изменил показания, даже признал факт встречи в Москве с российским бизнесменом. Что же так повлияло на подсудимого? Возможно, он просто решил бесполезным отрицать встречи с Маевским в Бишкеке и Москве под грузом неопровержимых улик и свидетельских показаний. В принципе нормальный ход, чтобы не отягощать свое положение. Однако стоит обратить внимание на битву вокруг 13 мая 2010 года. Все члены временного правительства, привлеченные в качестве свидетелей защиты, в один голос утверждают, что Текебаев не мог встречаться в этот день с Маевским. Причем говорят так, будто помнят все по минутам этот день. Больше похоже, что все показания были согласованы и был проведен соответствующий инструктаж. Так почему же развернулась битва за 13 мая? А ларчик просто открывается: члены временного правительства пытаются опровергнуть факт встречи Текебаева в этот день, чтобы как-то избежать вынесения приговора по коррупции и добиться переквалификации совершенного деяния лидера "Ата Мекен" в мошенничество.

Впрочем, дадим слово самим членам временного правительства. В "Фейсбуке" Эмилбек Каптагаев откровенно пишет об этом.

"В обвинении Текебаева-Чотонова ключевым был день 13 мая 2010 года: по версии следствия, именно в этот день состоялись переговоры с Маевским, и именно этот день определяет характер обвинения как "коррупция", ибо Текебаев тогда занимал должность заместителя председателя ВП. Версия рухнула, алиби Текебаева и Чотонова - на все 1000 процентов, день полностью задокументирован, имеется куча документов, в том числе и видео конституционного совещания, и протокол совещания в отеле "Хаятт", есть решения экстренного заседания временного правительства, так что в тот день они не могли с 14 часов до ночи быть с Маевским, да и "жрать водку", как этот прохиндей свидетельствует на суде. А встречи Текебаева с Маевским в августе и сентябре уже не могут быть доказательствами "коррупции", ибо Текебаев тогда не занимал ту должность, которая могла бы влиять на судьбу "Мегакома". Так что статьи "Коррупция" уже нет, а по статье "Мошенничество" не смогут засудить, ведь по этой статье Генпрокуратура не имела право возбуждать уголовное дело без согласия Жогорку Кенеша, так что и здесь несостыковка", - написал Каптагаев.

Все просто и четко. Выходит, что свидетели защиты Текебаева уповают на то, что суд признает подсудимого простым мошенником. Логика ясна - лучше быть осужденным за мошенничество, чем за коррупцию. Так как осужденным за коррупционные деяния тяжело рассчитывать на амнистию. А мошенник может даже уповать на акт помилования. Ну что ж, посмотрим.