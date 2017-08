10.59: грустная история кыргызстанца, выбравшего жизнь по совести

15 августа 2017, 10:59 Комментарии

Водители на том телеканале, где я работала, всегда были особой кастой. Их громкой критике нередко подвергались съемочные группы и особенно несчастные журналисты: слишком далеко ехать, слишком плохая дорога, слишком прыщавое лицо у тебя с утра.

Некоторым беднягам остроумные водители давали приставучие клички. Например, молоденькую сотрудницу за глаза называли "Таракашей" до того момента, пока она не ушла в декретный отпуск.

И только Эрмек байке всегда с готовностью вызывался поработать. Один раз я, запутавшись в собственных грезах, забыла сообщить ему, что выезд сдвинулся с пяти часов утра на шесть. В итоге он час прождал меня с оператором и, увидев мое виновато-пришибленное лицо, лишь рассмеялся.

Эрмек байке постоянно курил, смешно говорил ругательство "Черт побери!" и до сумасшествия любил своего маленького ребенка: мы несколько раз забирали его из детского садика. Один раз он тихонько попросил меня включить его имя в титры передачи - пусть малыш порадуется, увидев папу в телевизоре. Насколько я помню, у него был также сын постарше.

Его всегда возмущали истории про очередную бабушку, обманутую очередными аферистами-бизнесменами, которые я ему рассказывала. Тогда пачка сигарет заканчивалась молниеносно, а емкое "Черт побери!" сменялось на ругательства покрепче.

Как-то раз мы проезжали мимо колонии, и он неожиданно для всех разоткровенничался. Оказалось, что он капитан в отставке и много лет проработал с заключенными.

"Зэк убегает, а в него конвоир целится, он новеньким был. Я ему кричу: "Стреляй!". Он выстрелил, тот упал и умер. А конвоир в шоке, его трясет всего. Потом мамка его приехала, а он ее не узнает. Лечился долго", - рассказывал Эрмек байке историю давно минувших дней.

Признавался, что никогда не променивал честь мундира на килограмм говядины, хотя года были лихие и есть всей семье было нечего.

"Помню, как картошка была на завтрак, обед и ужин. Но и тогда я жил по совести. По совести, черт побери!", - горячился он.

Как-то раз мы пришли на работу, и нам сообщили, что Эрмек Токтошев умер. Потом стало выясняться, что врачи давно говорили ему сделать операцию на сердце. Свободные деньги у него были, но на них он купил машину, чтобы кормить семью.

Есть много способов погибнуть за родину: можно получить пулю в бою. А можно служить честно, защищать людей от преступников, подорвать здоровье и умереть от того, что у твоей семьи нет денег на операцию.

Знаете, почему я об этом пишу именно сейчас? Недавно я с ужасом поняла, что совсем позабыла его фамилию. Она просто вылетела из памяти, а поиски в интернете ничего не дали. Стало страшно, что еще через несколько лет я даже не смогу вспомнить его лицо. А помнить надо. Давайте всегда хранить в сердце хороших людей. Таких, как Эрмек Токтошев.

Теперь к новостям:

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент, когда поступит соответствующее распоряжение.

Начато досудебное расследование в отношении военных, которые открыли стрельбу по нарушителям на кыргызско-казахской границе. Напомним, в результате инцидента один из нарушителей скончался в больнице.

Казахстанские спортсмены, среди которых слабовидящие и незрячие, отправились в велотур из Алматы до Иссык-Куля. Вчера они прибыли в Бишкек, где к ним ненадолго присоединились руководитель аппарата Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев и министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Корреспондент Sputnik Бегимай Бакашева узнала, сколько можно подзаработать, участвуя в предвыборной гонке. Цифры радуют глаз и вызывают зависть у всех, кто не занят в кампаниях.

Про валюту: обменные бюро продают доллары по 68,85 сома, а покупают - по 68,65. Тенге стоит 20,6 тыйына, а рубль - сом и 14 тыйынов.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, девяносто второй оценили в 38,6 сома. Дизель продают на 2 сома дешевле.

Про погоду: сегодня в Бишкеке 28 градусов тепла, возможно днем будет дождь и даже гроза.

На этом у меня все.

С уважением, Асель Минбаева.

