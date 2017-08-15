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Кыргызкий и казахский автомобили попали в ДТП в Новосибирске

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442785-ru.html

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15 августа 2017, 10:27       Комментарии

ДТП с участием автомобилистов из ближнего зарубежья случилось в Новосибирске — столкнулись машины с казахскими и кыргызскими номерами, пишут российские СМИ.
Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Советской, сообщает "Автоспас". Chevrolet Niva с казахскими номерами двигалась со стороны автовокзала, Honda Civic с кыргызскими номерами — со стороны площади Ленина.
При повороте на Советскую водитель Niva не пропустил Civic, и машины столкнулись. От удара Chevrolet развернуло. В результате аварии никто не пострадал.

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