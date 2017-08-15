Первый зампред правительства России выступит на форуме "Евразийская неделя" в Астане

15 августа 2017, 10:38 Комментарии

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов примет участие в Форуме "Евразийская неделя", который пройдет 24-26 августа 2017 года в Астане, Казахстан.

В пленарном заседании "Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления" Форума "Евразийская неделя" примут участие высшие государственные лица стран-участниц ЕАЭС и государств-партнеров Союза. Россию на ключевом мероприятии форума представит Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.

К участию в пленарном заседании также приглашены премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов, вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, первый заместитель премьер-министра Вьетнама Чыонг Хоа Бинь, президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Кристиан Лабро, руководитель региона Central and Eastern Europe, Microsoft Филипп Рогге, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Дискуссия будет посвящена обсуждению разнообразных подходов к индустриальному совершенствованию: от современных аспектов формирования моделей развития до внедрения передовых инновационных технологий. Повестка дня включает ряд важнейших вопросов работы ЕАЭС, в том числе как молодому интеграционному сообществу найти свой, уникальный путь развития.

Форум "Евразийская неделя" пройдет 24-26 августа в Конгресс-центре ЭКСПО-2017. Участие в мероприятиях форума бесплатное. Регистрация доступна на сайте http://www.eurasianweek.org/.