Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева: Как договорить до мошенничестваДело Текебаева: Как договорить до мошенничестваВ БЧК найдены тела утопленников: 15-летнего подростка и 25-летней девушкиВ БЧК найдены тела утопленников: 15-летнего подростка и 25-летней девушки

Первый зампред правительства России выступит на форуме "Евразийская неделя" в Астане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pervyj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442784-ru.html

Похожие новости

Россельхознадзор забраковал 70 тонн фруктов и овощей из Кыргызстана и Казахстана

Кыргызстанца с героином в желудке посадили на 11 лет в России

Игорь Шувалов выступит на Форуме "Евразийская неделя" в Астане

Атамбаев и Путин обсудили кыргызско-российское сотрудничество

Кыргызстан выступает за подписание договора о пенсии в ЕАЭС в 2018 году

15 августа 2017, 10:38       Комментарии

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов примет участие в Форуме "Евразийская неделя", который пройдет 24-26 августа 2017 года в Астане, Казахстан.
В пленарном заседании "Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления" Форума "Евразийская неделя" примут участие высшие государственные лица стран-участниц ЕАЭС и государств-партнеров Союза. Россию на ключевом мероприятии форума представит Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации.
К участию в пленарном заседании также приглашены премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов, вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, первый заместитель премьер-министра Вьетнама Чыонг Хоа Бинь, президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Кристиан Лабро, руководитель региона Central and Eastern Europe, Microsoft Филипп Рогге, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.
Дискуссия будет посвящена обсуждению разнообразных подходов к индустриальному совершенствованию: от современных аспектов формирования моделей развития до внедрения передовых инновационных технологий. Повестка дня включает ряд важнейших вопросов работы ЕАЭС, в том числе как молодому интеграционному сообществу найти свой, уникальный путь развития.
Форум "Евразийская неделя" пройдет 24-26 августа в Конгресс-центре ЭКСПО-2017. Участие в мероприятиях форума бесплатное. Регистрация доступна на сайте http://www.eurasianweek.org/.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум