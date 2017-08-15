Бишкекчанин, перевозивший в желудке героин в Томск, получил 11 лет тюрьмы

15 августа 2017, 10:49 Комментарии

Курьер из Бишкека, перевозивший в желудке наркотики в Томск, получил 11 лет тюрьмы, пишут российские СМИ.

По их данным, Кировский районный суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде лишен свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в мае в Томске на больничной койке задержан наркокурьер из Кыргызстана.

"За медицинской помощью 28-летний мужчина обратился с болями в желудке, в котором он перевозил героин. Судом установлено, что таким образом, житель Бишкека планировал решить свои финансовые проблемы. За доставленную на территорию города партию наркотика весом не менее 5,23 грамма, расфасованного в восемь пакетиков, мужчина планировал получить материальное вознаграждение в размере $500", – говорится в сообщении.