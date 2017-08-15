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Бишкекчанин, перевозивший в желудке героин в Томск, получил 11 лет тюрьмы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442783-ru.html

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15 августа 2017, 10:49       Комментарии

Курьер из Бишкека, перевозивший в желудке наркотики в Томск, получил 11 лет тюрьмы, пишут российские СМИ.
По их данным, Кировский районный суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде лишен свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в мае в Томске на больничной койке задержан наркокурьер из Кыргызстана.
"За медицинской помощью 28-летний мужчина обратился с болями в желудке, в котором он перевозил героин. Судом установлено, что таким образом, житель Бишкека планировал решить свои финансовые проблемы. За доставленную на территорию города партию наркотика весом не менее 5,23 грамма, расфасованного в восемь пакетиков, мужчина планировал получить материальное вознаграждение в размере $500", – говорится в сообщении.

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