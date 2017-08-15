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В БЧК найдены тела утопленников: 15-летнего подростка и 25-летней девушки

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bchk-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442782-ru.html

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15 августа 2017, 10:32       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В ходе поисковых работ спасательных служб МЧС КР были найдены тела утопленников: 25-летней девушки и 15-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Ранее сообщалось, что 7 августа 2017 года в селе Лебединовка Аламединского района в БЧК прыгнула девушка 25 лет, после чего ее унесло течением. Поиски тела спасателями проводились в течение шести дней, и 13 августа был обнаружен труп девушки.
Также 9 августа 2017 года в Первомайском районе Бишкека в БЧК утонул 15-летний мальчик. Поисковые работы проводились в течение пяти дней. Тело подростка было найдено и передано родственникам 14 августа.

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