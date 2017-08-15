В БЧК найдены тела утопленников: 15-летнего подростка и 25-летней девушки

15 августа 2017, 10:32 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В ходе поисковых работ спасательных служб МЧС КР были найдены тела утопленников: 25-летней девушки и 15-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Ранее сообщалось, что 7 августа 2017 года в селе Лебединовка Аламединского района в БЧК прыгнула девушка 25 лет, после чего ее унесло течением. Поиски тела спасателями проводились в течение шести дней, и 13 августа был обнаружен труп девушки.

Также 9 августа 2017 года в Первомайском районе Бишкека в БЧК утонул 15-летний мальчик. Поисковые работы проводились в течение пяти дней. Тело подростка было найдено и передано родственникам 14 августа.