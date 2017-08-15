Аудит выявил многомиллионные нарушения в системе здравоохранения

15 августа 2017, 10:13 Комментарии

В системе здравоохранения выявлены нарушения на 44,45 миллиона сомов. Это стало известно по итогам аудита 26 организаций за семь месяцев 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, проверка проходила по следующим системам: "Среда внутреннего контроля", "Обеспечение медикаментами и продуктами питания", "Учет товарно-материальных ценностей" и "Государственные закупки".

Также проведено 7 аудитов закупок на соответствие требованиям Закона "О государственных закупках" (превышающие пятикратный размер максимальной пороговой суммы). По результатам аудитов закупок, превышающих 15 млн сомов, 5 соответствовали требованиям закона о государственных закупках, 2 не соответствовали требованиям и подлежали к отклонению.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений за 7 месяцев 2017 года составила 44 млн 450 тыс. сомов:

<li>Закупка товаров (медицинских оборудований) с нарушением требований Закона КР "О государственных закупках" - 19 млн 776 тыс. сомов;</li><li>Закупка товаров и услуг без проведения тендера – 9 млн 217 тыс. сомов;</li><li> Недопоступления по платным услугам - 45,8 тыс. сомов;</li><li>Недостачи и излишки лекарственных средств и продуктов питания – 71 тыс. сомов;</li><li>Нецелевое использование денежных средств – 267,7 тыс. сомов;</li><li>Необоснованные списания денежных средств и товарно-материальных ценностей – 393,2 тыс. сомов;</li><li>Необоснованные начисления и выплаты заработной платы – 10 млн 263 тыс. сомов, в том числе Соцфонд - 1 млн 567 тыс. сомов;</li><li>Необоснованное увеличение фонда оплаты труда – 59,3 тыс. сомов;</li><li>Прочие – 2 млн 790 тыс. сомов.</li>

Материалы по 10 организациям здравоохранения переданы в Генеральную прокуратуру и Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшего расследования.

"Как такое возможно? Сейчас при плановой проверке прокуратура находит такие нарушения и нам пишет представления, а раньше нас каждый год ФОМС и другие организации проверяли, и всё было нормально! Значит, надо менять систему, потому что результаты проверки до нас доходят очень поздно, а потом эти дела и вовсе закрываются. У нас какой подход? Наказали, дали выговор и всё. Пока комиссия рассматривает, сроки наказания уже проходят. В то же время из кармана налогоплательщиков выкрадены и потрачены деньги.

В здравоохранении должна быть единая контрольная система аудиторской службы. Заключение по итогам проверки должно сразу же передаваться в Минздрав, а при наличии финансовых нарушений и в другие соответствующие органы, целью которых должно быть восстановление выкраденных средств и исключение из системы нерадивых руководителей, которые пользуются бюджетными средствами и по вине которых это происходит. Надо беречь и без того малые бюджетные средства", - заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.