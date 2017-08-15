Жээнбеков увеличил свой избирательный фонд почти на 20 млн сомов

15 августа 2017, 10:25 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баллотирующийся в президенты от СДПК, увеличил свой избирательный фонд почти на 20 млн сомов. Об этом сообщили в ЦИК.

Центризбирком опубликовал отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов. Самый крупный фонд по-прежнему у Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Бакыта Торобаева и Сооронбая Жээнбекова. В течение недели особых затрат и начислений у этих кандидатов не было.

Исключение составил Жээнбеков. Его фонд, в котором в течение месяца числились лишь 3 млн сомов, на прошлой неделе увеличился на 19 млн 250 тыс. сомов. На сегодняшний день штаб потратил почти 1 млн сомов, в резерве у кандидата остается еще 21 млн 200 тыс. сомов.