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Жээнбеков увеличил свой избирательный фонд почти на 20 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364816_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442779-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

15 августа 2017, 10:25       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баллотирующийся в президенты от СДПК, увеличил свой избирательный фонд почти на 20 млн сомов. Об этом сообщили в ЦИК.
Центризбирком опубликовал отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов. Самый крупный фонд по-прежнему у Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Бакыта Торобаева и Сооронбая Жээнбекова. В течение недели особых затрат и начислений у этих кандидатов не было.
Исключение составил Жээнбеков. Его фонд, в котором в течение месяца числились лишь 3 млн сомов, на прошлой неделе увеличился на 19 млн 250 тыс. сомов. На сегодняшний день штаб потратил почти 1 млн сомов, в резерве у кандидата остается еще 21 млн 200 тыс. сомов.

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