Пьяный мужчина выбежал на дорогу в Бишкеке, его сбила маршрутка — УПМ

15 августа 2017, 10:29 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Маршрутка сбила пешехода в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД столицы.

ДТП произошло 14 августа примерно в 10.00 на пересечении проспекта Манаса и улицы Льва Толстого.

"Пьяный 35-летний мужчина стоял на обочине и решил перебежать дорогу в неположенном месте прямо перед пассажирским бусом, который ехал по своему маршруту. Пешехода госпитализировали. Позже экспертиза подтвердила, что он был пьян", - рассказали в пресс-службе.

По сообщению медиков, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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