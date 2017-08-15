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Пьяный мужчина выбежал на дорогу в Бишкеке, его сбила маршрутка — УПМ

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442778-ru.html

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15 августа 2017, 10:29       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Маршрутка сбила пешехода в Бишкеке, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД столицы.
ДТП произошло 14 августа примерно в 10.00 на пересечении проспекта Манаса и улицы Льва Толстого.
"Пьяный 35-летний мужчина стоял на обочине и решил перебежать дорогу в неположенном месте прямо перед пассажирским бусом, который ехал по своему маршруту. Пешехода госпитализировали. Позже экспертиза подтвердила, что он был пьян", - рассказали в пресс-службе.
По сообщению медиков, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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