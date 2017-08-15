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В ФСБ заявили о задержании готовивших теракты в Москве

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-fsb-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442777-ru.html

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ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной Азии

15 августа 2017, 10:05       Комментарии

Федеральная служба безопасности объявила о задержании в столичном регионе террористической группы, которая готовила теракты в торговых центрах Москвы, передает "Интерфакс".
По информации агентства, всего задержаны четыре человека. Суд арестовал троих граждан Таджикистана на два месяца. Их подозревают в незаконном обороте взрывчатки. Один из арестованных признал вину в суде. Еще один задержанный – гражданин России. О его аресте пока не сообщалось.
Спецслужба утверждает, что среди задержанных: эмиссар запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

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