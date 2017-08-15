В ФСБ заявили о задержании готовивших теракты в Москве

15 августа 2017, 10:05 Комментарии

Федеральная служба безопасности объявила о задержании в столичном регионе террористической группы, которая готовила теракты в торговых центрах Москвы, передает "Интерфакс".

По информации агентства, всего задержаны четыре человека. Суд арестовал троих граждан Таджикистана на два месяца. Их подозревают в незаконном обороте взрывчатки. Один из арестованных признал вину в суде. Еще один задержанный – гражданин России. О его аресте пока не сообщалось.

Спецслужба утверждает, что среди задержанных: эмиссар запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.