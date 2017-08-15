Бишкекчанин признался в убийстве супруги

15 августа 2017, 10:16 Комментарии

Накануне в Службу криминальной милиции МВД КР явился 49-летний бишкекчанин и сообщил об убийстве супруги, сообщает пресс-служба УВД Иссык-кульской области.

По данным милиции, мужчина приехали отдыхать в село Тамчы с супругой.

"После распития спиртных напитков, между супругами произошла словесная перепалка. Супруг, в пылу гнева, задушил супругу. На следующий день заперев снятую комнату, заплатил хозяину еще за один день и уехал в Бишкек, где сообщил о совершенном преступлении сотрудникам милиции", – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы криминальной милиции МВД КР и ОВД Иссык-Кульского района обнаружили тело и направили его в морг региональной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.