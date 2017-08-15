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Бишкекчанин признался в убийстве супруги

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442776-ru.html

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15 августа 2017, 10:16       Комментарии

Накануне в Службу криминальной милиции МВД КР явился 49-летний бишкекчанин и сообщил об убийстве супруги, сообщает пресс-служба УВД Иссык-кульской области.
По данным милиции, мужчина приехали отдыхать в село Тамчы с супругой.
"После распития спиртных напитков, между супругами произошла словесная перепалка. Супруг, в пылу гнева, задушил супругу. На следующий день заперев снятую комнату, заплатил хозяину еще за один день и уехал в Бишкек, где сообщил о совершенном преступлении сотрудникам милиции", – говорится в сообщении.
Сотрудники Службы криминальной милиции МВД КР и ОВД Иссык-Кульского района обнаружили тело и направили его в морг региональной больницы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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