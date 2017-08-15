В Бишкеке и на Иссык-Куле пройдут концерты классической музыки

15 августа 2017, 9:49 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. Центрально-Азиатский молодежный камерный оркестр (CAYO) проведет концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле, сообщили в пресс-службе министерства культуры, информации и туризма.

Как отмечает организатор проекта Гоар Баетова, в программе концерта прозвучат известные произведения композиторов разных эпох, таких как барокко А.Вивальди, романтизма П.И.Чайковского и Дж.Пуччини, модернизма Б.Бриттена и А.Пярта.

Концерт пройдет 18 августа в 17:00 в зале Рух-ордо (г.Чолпон-Ата), а также 21 августа в 18:00 в малом зале Кыргызской Национальной филармонии им.Т.Сатылганова (г.Бишкек). Он будет посвящен Году нравственности, воспитания и культуры.

"Оркестр ежегодно собирается в нашей стране и делает программу с последующим исполнением в престижных залах Бишкека и Иссык-Куля при поддержке и под патронажем Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Основной целью данного мероприятия является поддержка юных музыкантов, которые в дальнейшем будут представлять ведущие оркестры нашей страны и станут нашей национальной гордостью", - говорит Гоар Баетова.

Создателем, организатором, художественным руководителем и дирижером этого проекта является Джерардо Колелла (Италия).

Вход свободный.