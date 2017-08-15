Мужчина убил свою супругу на семейном отдыхе из-за словесной перепалки

15 августа 2017, 9:53 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Кабар/. В селе Тамчы Иссык-Кульской области мужчина убил свою жену во время семейного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По их данным, вчера, 14 августа, в Службу криминальной милиции МВД КР с явкой с повинной об убийстве своей супруги прибыл 49-летний житель города Бишкек А.У. По его словам, 11 августа он со своей супругой - 36-летней уроженкой Таласской области приехали отдыхать в село Тамчы Иссык-Кульской области. Сняв комнату в частном секторе, они планировали провести отдых на выходные дни.

Он рассказал, что 12 августа примерно в 22.30 часов они с супругой распивали спиртное и между супругами произошла словесная перепалка. Будучи в нетрезвом состоянии супруг в пылу гнева руками задушил супругу. Когда осознал, что женщина не придает признаков жизни, на следующий день, закрыв снаружи снятую комнату, заплатил хозяину еще за один день и выехал в Бишкек, где сообщил о совершенном преступлении сотрудникам милиции.

Сообщается, что по данному сообщению сотрудниками Службы криминальной милиции МВД КР и ОВД Иссык-Кульского района был произведен осмотр указанного жилого помещения. В ходе осмотра было обнаружено безжизненное тело женщины, которое было направлено в морг региональной больницы.

По данному факту следственным подразделением ОВД Иссык-Кульского района было возбуждено уголовное дело по статье 97 (Убийство) Уголовного кодекса КР. Подозреваемый был водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. В рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование.