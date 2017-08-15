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Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bill-geit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442773-ru.html

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15 августа 2017, 9:59       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Американский миллиардер, экс-глава компании Microsoft Билл сделал самое крупное с 2000 года пожертвование, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные федеральной комиссии по ценным бумагам.
Размер пожертвования составил 4,6 миллиарда долларов.
Пожертвование было сделано еще 6 июня. Кто получил столь щедрый дар, не уточняется.
Основные пожертвования, по данным агентства, миллиардер делает в адрес благотворительного фонда, созданного совместно с супругой Мелиндой.
В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.
Источник РИА Новости

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