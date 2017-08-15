Игорь Шувалов выступит на Форуме "Евразийская неделя" в Астане

15 августа 2017, 10:15 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов примет участие в Форуме "Евразийская неделя", который пройдет 24-26 августа 2017 года в Астане, Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В пленарном заседании "Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления" Форума "Евразийская неделя" примут участие высшие государственные лица стран-участниц ЕАЭС и государств- партнеров Союза. Россию на ключевом мероприятии форума представит первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

К участию в пленарном заседании также приглашены премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, первый заместитель премьер-министра Казахстанп Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, первый заместитель премьер-министра Вьетнама Чыонг Хоа Бинь, президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU), руководитель региона Central and Eastern Europe, Microsoft Кристиан Лабро, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Дискуссия будет посвящена обсуждению разнообразных подходов к индустриальному совершенствованию: от современных аспектов формирования моделей развития до внедрения передовых инновационных технологий. Повестка дня включает ряд важнейших вопросов работы ЕАЭС, в том числе как молодому интеграционному сообществу найти свой, уникальный путь развития.

Форум "Евразийская неделя" пройдет 24-26 августа в Конгресс-центре "ЭКСПО-2017". Участие в мероприятиях Форума бесплатное. Регистрация доступна на сайте http://www.eurasianweek.org/

Справка. Форум "Евразийская неделя" – ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения Форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает в себя деловую и экспозиционную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов. Первый Форум "Евразийская неделя" состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума и шоу инновационного развития "Открытые инновации". Было проведено 16 тематических мероприятий с участием деловых и экспертных кругов Союза и третьих стран (Вьетнам, Сингапур, Египет, Южная Корея, страны ЕС). На площадке Форума выступили более 400 спикеров. В выставочной части приняли участие 43 экспонента из стран Союза. Форум посетили более 2 000 человек.

Подробнее на сайте мероприятия: http://www.eurasianweek.org/

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является Председателем Высшего Евразийского экономического совета.