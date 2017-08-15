В рамках ЕМПС прошла встреча Президента Казахстана с членами Межправсовета

15 августа 2017, 10:17 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В рамках Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 14 августа в Астане прошла встреча Президента Республики Казахстан, члена Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Назарбаева с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, Премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном, Премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым, Премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, Премьер-министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, Председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Нурсултан Назарбаев приветствовал членов Межправсовета, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки "ЭКСПО-2017".

"У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран, – сказал Президент Казахстана. – Хочу отметить, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС. При этом главным фактором является создание общего рынка, единой экономической структуры".

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что рост экономики непосредственным образом отражается на повышении уровня товарооборота, улучшении взаимоотношений между странами.

"Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами", – резюмировал глава государства.

В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.