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В Бишкеке подписали соглашение о создании центров гемодиализа по ГЧП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364811_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442769-ru.html

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15 августа 2017, 9:46       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Бишкеке подписали первое в республике соглашение о государственно-частном партнёрстве.
Документ о ГЧП подписали Министерство здравоохранения и международная компания Fresenius Medical Care (Германия). Соглашение предусматривает создание новых центров гемодиализа для пациентов с почечными болезнями, проживающих в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. Ведомство привлекло компанию IFC для поиска инвесторов и работы с проектами ГЧП. В прошлом году проект был утвержден, а в январе этого года ведомство объявило тендер на отбор частного партнера. Тогда поступили заявки от 5 компаний, победителем признана компания Fresenius Medical Care.
В ведомстве отметили, что благодаря проекту у пациентов, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью, появилась возможность получать услуги гемодиализа на уровне лучших мировых стандартов.
По данным Республиканского информационного центра Министерства здравоохранения, в Кыргызстане на начало 2017 года в Едином реестре состоит 1,4 тысячи больных с хронической болезнью почек (ХБП) поздних стадий, которые в ближайшие сроки должны перейти на почечно-заместительную терапию (ПЗТ), то есть гемодиализ. На сегодняшний день в республике существуют несколько гемодиализных центров, но оборудование в них устарело.

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