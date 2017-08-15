Незрячие получат доступ к книгам. В КР вступил в силу Марракешский договор

15 августа 2017, 9:55 Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Кыргызстане вступил в силу Марракешский договор об облегчении доступа людей с ограниченными возможностями здоровья воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Об этом в своем Twitter сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

С сегодняшнего дня в КР вступил в силу Марракешский договор, который поможет незрячим в доступе к произведениям https://t.co/h5LTIRyrX4

- Дастан Бекешев (@bekeshev) 15 августа 2017 г.

Документ был принят на дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности 27 июня 2013 года в Марракеше. Договор устанавливает ряд ограничений и исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения.

Например, разрешается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения: переводить произведения в формат, доступный для слепых, а также распространять, в том числе через интернет, переведённые в специальный формат произведения; осуществлять трансграничный обмен произведениями в форматах, доступных для слепых.

Все эти действия может осуществлять уполномоченный орган, при этом, согласно Марракешскому договору, это может быть как государственная структура, так и организация, оказывающая лицам с нарушениями зрения на некоммерческой основе услуги в области образования, обучения, доступа к информации. Положения договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и связанных с ними иллюстраций, включая аудиокниги.