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Незрячие получат доступ к книгам. В КР вступил в силу Марракешский договор

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364814_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442768-ru.html

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Женщина на нудистском пляже во Франции получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться

15 августа 2017, 9:55       Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Кыргызстане вступил в силу Марракешский договор об облегчении доступа людей с ограниченными возможностями здоровья воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Об этом в своем Twitter сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.
С сегодняшнего дня в КР вступил в силу Марракешский договор, который поможет незрячим в доступе к произведениям https://t.co/h5LTIRyrX4
- Дастан Бекешев (@bekeshev) 15 августа 2017 г.
Документ был принят на дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности 27 июня 2013 года в Марракеше. Договор устанавливает ряд ограничений и исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения.
Например, разрешается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения: переводить произведения в формат, доступный для слепых, а также распространять, в том числе через интернет, переведённые в специальный формат произведения; осуществлять трансграничный обмен произведениями в форматах, доступных для слепых.
Все эти действия может осуществлять уполномоченный орган, при этом, согласно Марракешскому договору, это может быть как государственная структура, так и организация, оказывающая лицам с нарушениями зрения на некоммерческой основе услуги в области образования, обучения, доступа к информации. Положения договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и связанных с ними иллюстраций, включая аудиокниги.

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