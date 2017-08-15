На берегу Иссык-Куля зазвучат Вивальди и Чайковский

15 августа 2017, 9:46 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Центральноазиатский молодежный камерный оркестр (CAYO) даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

В программе известные произведения композиторов разных эпох: барокко - Антонио Вивальди, романтизма - Петра Чайковского и Джакомо Пуччини, модернизма - Бенджамина Бриттена и Арво Пярта. Концерт посвящен Году нравственности, воспитания и культуры.

"Концерты состоятся 18 августа в 17.00 в зале "Рух-Ордо" (Чолпон-Ата) и 21 августа в 18.00 в малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова (Бишкек). Вход свободный", - говорится в сообщении.

В 2013-м CAYO дал турне по городам Центральной Азии, Италии и в Брюсселе, где был признан лучшим оркестром фестиваля.

В этом году в камерный оркестр вошли юные талантливые музыканты от 13 до 25 лет, в том числе из Кыргызстана.

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